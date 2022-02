Saman Abbas, il Pakistan dice sì all’estradizione dei genitori ancora latitanti



Arriva la promessa dell’ambasciatore del Pakistan in Italia Jauhar Saleem: i genitori di Saman Abbas saranno estradati in Italia. Secondo il diplomatico, infatti, la richiesta è stata approvata “in linea di principio” poiché i due risultano essere ancora latitanti. Nazia Shaheen e Shabbar Abbas sono arrivati in Pakistan il 1 maggio scorso e da allora si sono perse le loro tracce.

