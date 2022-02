Scuola, con le nuove regole sulla quarantena stop alla Dad in 4 classi su 10: ma è corsa al tampone



A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole su quarantena e casi Covid a scuola, il portale Skuola.net ha fatto il punto della situazione chiedendo a 1500 tra studenti di medie e superiori come sta andando: oltre il 40% racconta che nella propria classe uno o più studenti in Dad o Ddi sono potuti tornare in aula prima del previsto. Ma per 2 su 3 il weekend precedente è stato di “corsa al tampone”.

