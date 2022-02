Stoccata di Crisanti sul Green pass: “Non ho simpatia per no vax, ma alcune misure sono vessatorie”



Secondo il microbiologo Andrea Crisanti “chiedere il Green pass in un luogo in cui tutti hanno le mascherine è chiaro che è una misura vessatoria”. Per l’esperto, tuttavia, “il vero merito della certificazione verde è stato quello di aver incoraggiato le vaccinazioni”.

