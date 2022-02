Terremoto a Udine, scossa di magnitudo 3.4: avvertita in tutta la provincia



Una scossa di di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall’Ingv vicino Dogna, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, intorno alle 3 di questa mattina. Il sisma è stato avvertito anche a Tolmezzo, aro, Nimis, Magnano in Riviera, Tarcento.

Continua a leggere



Una scossa di di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall’Ingv vicino Dogna, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, intorno alle 3 di questa mattina. Il sisma è stato avvertito anche a Tolmezzo, aro, Nimis, Magnano in Riviera, Tarcento.

Continua a leggere

Continua a leggere