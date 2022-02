Terremoto Reggio Emilia, lngv a Fanpage.it: “Otto eventi da ieri sera, vi spighiamo cosa è successo”



Maurizio Pignone dell’Ingv spiega a Fanpage.it cosa è successo con i due terremoti di magnitudo sopra 4 che si sono verificati ieri in provincia di Reggio Emilia: “In 8 ore abbiamo avuto 8 eventi sismici. Sono stati superficiali e per questo avvertiti anche in Veneto e Lombardia. Non è una novità in questa area, definita a media pericolosità sismica”.

