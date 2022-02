Trapani, ruba una mozzarella e della pancetta. “Avevo fame e non avevo soldi”: assolta



La signora Giovanna s’era messa in borsa una provola, una mozzarella e un po’ di pancetta. Generi alimentari per 10 euro. Non aveva soldi, ma doveva sopravvivere. Al termine di un lungo processo, il giudice l’ha assolto.

