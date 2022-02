Un anno fa in Congo la morte di Attanasio e Iacovacci. La fidanzata: “Dolore e rabbia non passano”



Domenica Benedetto, fidanzata del carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso insieme all’ambasciatore Luca Attanasio un anno fa in Congo, a Fanpage.it: “Il dolore che si prova è un’esperienza difficile da definire, non passa. Non si può morire così, per così poco, è assurdo, non c’è limite alla follia”.

