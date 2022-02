Vertice Ue-Africa, Von der Leyen: “Forniremo vaccini Covid, ma obiettivo è spostare la produzione”



In apertura del summit tra Unione europea e Unione africana, la presidente della Commissione Ue ha annunciato che verranno forniti vaccini contro il Covid all’Africa, ma che gli investimenti devono guardare oltre la pandemia: “Vogliamo sviluppare la capacità di produzione di mRna in tutta l’Africa, e non solo per i vaccini Covid”. Già quest’anno, secondo la presidente, saranno costruite due fabbriche: in Ruanda e in Senegal.

Continua a leggere



In apertura del summit tra Unione europea e Unione africana, la presidente della Commissione Ue ha annunciato che verranno forniti vaccini contro il Covid all’Africa, ma che gli investimenti devono guardare oltre la pandemia: “Vogliamo sviluppare la capacità di produzione di mRna in tutta l’Africa, e non solo per i vaccini Covid”. Già quest’anno, secondo la presidente, saranno costruite due fabbriche: in Ruanda e in Senegal.

Continua a leggere

Continua a leggere