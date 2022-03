18 marzo: Oltheatre accoglie il presidente di EBRI in un talk show teatrale dedicato a Rita Levi-Montalcini

La rassegna di videopiece teatrali realizzate da Oltheatre per Fastweb con l’attore Davide Verazzani nel 2021, che ha raggiunto più di 34mila visualizzazioni in Italia, arriva in teatro a Peschiera Borromeo (MI) con un nuovo format che prevede, oltre alla videoproiezione, un talk show digitale interattivo con ospiti di eccezione e incursioni teatrali. Il teatro di Peschiera Borromeo ripropone il linguaggio video teatrale all’interno della fisicità del teatro.

Si comincia venerdì 18 marzo alle 20.30 con lo spettacolo dedicato a Rita Levi Montalcini. Tra gli ospiti, Antonino Cattaneo, allievo e collaboratore di Rita Levi-Montalcini, oggi presidente dell’ European Brain Research Institute (EBRI) e professore di Fisiologia alla Scuola Normale Superiore. I successivi appuntamenti sono previsti nei venerdì 8 aprile, 6 maggio, 3 giugno e 1 luglio.

Durante il periodo della pandemia il teatro con la sua specificità narrativa ha saputo trovare linguaggi espressivi ibridi per raggiungere il suo pubblico confinato a casa. Oltheatre in particolare, il gruppo artistico che gestisce il teatro comunale di Peschiera Borromeo nella periferia sud est di Milano, ha investito in tal senso risorse e strumenti trovando in Fastweb un partner per realizzare e diffondere in videostreaming cinque video piece teatrali dedicate a cinque grandi innovatori italiani. “Il Futuro nella storia” è una rassegna che racconta le vite di Rita Levi Montalcini, Enrico Piaggio, Nilde Iotti, Francesco Moser ed Enrico Mattei attraverso monologhi dell’attore Davide Verazzani adattati, grazie a uno studio coreografico e registico, a un linguaggio espressivo ibrido tra teatro e cinema.

Venerdì 18 marzo Rita Levi-Montalcini

Tra gli ospiti Antonino Cattaneo, allievo e collaboratore di Rita Levi-Montalcini, oggi presidente dell' European Brain Research Institute (EBRI) e professore di Fisiologia alla Scuola Normale Superiore.

Sarà inoltre presente Elena Albano, medico fisiatra e coerografa dello spettacolo in quanto esperta in danza Graham, una disciplina inserita nella performance artistica video, e in collegamento da Stoccolma Chiara Testini, ricercatrice nel settore.

Focus della puntata: curiosità scientifiche, falsi miti sul funzionamento del cervello umano e momenti di incursioni teatrali. Quello proposto da Oltheatre, con la direzione creativa di Ivan Testini e Chiara Valli, è un modo ancora nuovo di legare il linguaggio video alla performance dal vivo per trasmettere sempre forte un messaggio di resilienza artistica.

Chiara Valli, direttrice artistica di Oltheatre spiega il valore di questo progetto: “L’idea nasce per dare l’opportunità a chi non ha mai visto gli spettacoli in streaming nel 2021, di rivivere l’esperienza sul grande schermo: un’occasione per ritrovarsi nel luogo dove, durante il lock-down, abbiamo prodotto la rassegna rimettendoci in gioco e sperimentando un nuovo modo di fare spettacolo…Un ciclo di spettacoli con cui desideriamo raccontare storie di grandi donne e uomini, sperimentare, intrattenere coinvolgendo i giovani, ma continuando a offrire spunti di riflessione significativi”

Il futuro nella Storia: il format a teatro con talk show

La rassegna, che ha riscosso grande successo su web con più di 34mila visualizzazioni, oggi viene riproposta sul territorio come occasione di incontro e condivisione grazie allo sviluppo di talk show teatralizzati gestiti dal giovane duo di Peschiera Borromeo NDS Interviste, con Camilla Ferrario e Letizia Iosa, che animerà il teatro dopo la videoproiezione.

NDS proporrà un talk show giovane e leggero, che mira a scoprire di più sugli ospiti in teatro e sui grandi personaggi raccontati nelle storie indagando sulla vita personale, le curiosità connesse e le relazioni con la quotidianità. Siamo in un bar con tanto di jukeboxe; l’atmosfera è informale. Gli ospiti racconteranno di più sulla propria vita, sul rapporto con i grandi personaggi raccontati e… sui loro progetti per il futuro! Sì, perché quando si parla di personalità ricche di ingegno a cui ispirarsi non si può parlare di sé solo volgendo lo sguardo alla vita passata.

Il pubblico interagirà con gli ospiti sul palco attraverso un sistema di videochatting che consentirà di abbattere la quarta parete usando lo smartphone, oltre che i metodi più tradizionali.

Informazioni

Costo: 5 euro comprensivi di bibita.

Dalle 19.30 apertura del bar nel porticato esterno. Ore 20.30 inizio proiezione. Ore 21.30 inizio talk show.

Per acquistare il biglietto clicca qui.

Per maggiori informazioni sul format consultare il sito Oltheatre.it

