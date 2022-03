Altre 20 persone sono morte al largo della Libia mentre cercavano di raggiungere l’Europa



In Europa, con la guerra in Ucraina in pieno corso, si parla di tutt’altro, ma nel frattempo continuano i naufragi nel Mediterraneo: nell’ultimo sono morte 20 persone.

