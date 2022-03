Bassetti: “Vaccini Covid siano obbligatori per chi arriva dall’Ucraina, rischiamo fuoco di ritorno”



Matteo Bassetti a Fanpage.it sulla situazione Covid in Italia e in Europa: “Al via la fase di convivenza col virus in cui possiamo permetterci un maggiore alleggerimento delle misure, anche del Green pass. Attenzione, però, a quello che sta succedendo in Ucraina: l’Europa valuti di rendere obbligatorio il vaccino per gli sfollati”.

Continua a leggere



Matteo Bassetti a Fanpage.it sulla situazione Covid in Italia e in Europa: “Al via la fase di convivenza col virus in cui possiamo permetterci un maggiore alleggerimento delle misure, anche del Green pass. Attenzione, però, a quello che sta succedendo in Ucraina: l’Europa valuti di rendere obbligatorio il vaccino per gli sfollati”.

Continua a leggere

Continua a leggere