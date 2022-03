Bimba ucraina in fuga dalla guerra morta a Crotone, dolore ai funerali: “Taiisia uccisa da un bullo”



In tanti sono arrivati oggi a Crotone per l’ultimo saluto a Taiisia Marzeniyk, la bimba ucraina di 5 anni morta dopo essere stata travolta da un’auto in corsa. La piccola era da qualche giorno in Italia, in fuga dalla guerra.

