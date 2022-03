Bimba ucraina travolta e uccisa a Crotone: in fuga dalla guerra, era in Italia da qualche giorno



Una bambina di 5 anni ucraina è morta in Calabria dopo essere stata investita da un’auto: in fuga dalla guerra e da qualche giorno arrivata in Italia, stava camminando in compagnia di due adulti.

