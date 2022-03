Bimbo investito e ucciso dal nonno in retromarcia: il corpo di Libero tornerà in Campania



Tornerà in Campania il corpo di Libero Caridi, il bimbo di soli tre anni morto a Favignana, in Sicilia: fatale una retromarcia del nonno che, non vedendolo, lo ha travolto ed ucciso.

