Bologna, in migliaia per lo sciopero globale transfemminista: “No alla guerra, no al patriarcato”



“Un grido altissimo e feroce” ha pervaso le piazze di Bologna per la Giornata internazionale della donna. Migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare per la libertà, la parità dei diritti e contro la guerra. “Il femminismo è una battaglia che dobbiamo combattere insieme”, hanno dichiarato diversi manifestanti, attiviste e attivisti. Lo sciopero indetto dal movimento “Non Una di Meno”.

