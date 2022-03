Cade dal balcone della casa vacanze a Vibo Valentia, indagati marito e due amici: “Nascosero i fatti”



Sono indagati per la morte di Annamaria Sorrentino il marito e altri 2 amici che si trovavano con loro nella casa vacanze di Parghelia. I tre avrebbero concordato una versione comune per far sembrare la morte della miss Campania sorda un incidente. Secondo la Procura di Vibo Valentia, invece, la 29enne sarebbe caduta dal balcone nel tentativo di sfuggire alla violenza del marito.

