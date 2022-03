Calabria-Ucraina andata e ritorno, guida per 2000 km per salvare i nipotini: la storia di Alessio



Alessio Danylets è ucraino, ma vive da anni in un piccolo borgo in Calabria. Da lì è partito in auto per raggiungere il confine e portare in Italia i figli di suo fratello di 8 e 14 anni. I genitori dei ragazzi sono rimasti in patria per combattere i russi.

