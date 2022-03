Chernobyl senza elettricità, l’esperto spiega i rischi reali legati al controllo russo della centrale



Nicola Armaroli, dirigente del Cnr e accademico delle Scienze, a Fanpage.it: “La mancanza di elettricità alla centrale nucleare di Chernobyl non ha nulla a che vedere col raffreddamento ma potrebbe impedirne il monitoraggio che deve esserci 24 ore al giorno. Al momento lo scenario più preoccupante è quello di non controllo degli impianti ancora in funzione”.

Continua a leggere



Nicola Armaroli, dirigente del Cnr e accademico delle Scienze, a Fanpage.it: “La mancanza di elettricità alla centrale nucleare di Chernobyl non ha nulla a che vedere col raffreddamento ma potrebbe impedirne il monitoraggio che deve esserci 24 ore al giorno. Al momento lo scenario più preoccupante è quello di non controllo degli impianti ancora in funzione”.

Continua a leggere

Continua a leggere