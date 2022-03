Chi è Olena Zelenska, la first lady ucraina moglie del presidente Volodymyr Zelensky



Olena Zelenska è la firt lady moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ai tempi in cui lui si dedicava all’attività di comico, lei era sceneggiatrice e autrice televisiva. Oggi come attivista si occupa di cause per il sociale.

