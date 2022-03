Cosa sappiamo sullo sciopero dei camionisti previsto per il 14 marzo



La Commissione di garanzia ha bocciato lo sciopero dei camionisti previsto per il 14 marzo, ma non è escluso che singole imprese decidano autonomamente di non far uscire i mezzi su strada.

