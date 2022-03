Cosa significa che l’Italia può diventare garante della sicurezza mondiale



Il presidente Zelensky chiede che in futuro si formi un gruppo di Paesi che in 24 ore risponda militarmente a un’eventuale nuova aggressione in Ucraina, e tra questi ci sarebbe anche l’Italia.

