Dramma a Padova, auto travolge carrozzina sulle strisce: morto un neonato, la mamma sotto choc



Il dramma si è consumato in via del Plebiscito a Padova. La donna stava attraversando la strada, quando un’automobile ha centrato la carrozzina con il piccolo, trascinandolo per diversi metri.

Continua a leggere



Il dramma si è consumato in via del Plebiscito a Padova. La donna stava attraversando la strada, quando un’automobile ha centrato la carrozzina con il piccolo, trascinandolo per diversi metri.

Continua a leggere

Continua a leggere