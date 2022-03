Favignana, muore a 2 anni travolto da un’auto in retromarcia: alla guida c’era il nonno



Dramma a Favignana, in Sicilia, dove un bimbo di 2 anni è stato ucciso da un’auto in retromarcia alla cui guida c’era il nonno. L’uomo, 75 anni, ha effettuato la manovra nel cortile dell’abitazione del figlio e non si è accorto della presenza del nipote.

