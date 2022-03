Fridays for future, in migliaia a Bologna per il clima e la pace al grido di “People not profit”



A Bologna migliaia in corteo per lo sciopero globale per il Clima indetto da “Fridays For Future”. In questa edizione, è stato posto l’accento sul legame indissolubile tra la lotta per il l’Ambiente e quella per la pace e contro la guerra.

