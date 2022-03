Gimbe: “Dall’Ucraina arrivano profughi non vaccinati contro il Covid, il governo deve proteggerli”



Dal monitoraggio settimanale sul Covid della Fondazione Gimbe emerge una situazione in continuo miglioramento, ma Cartabellotta lancia l’allarme sui profughi ucraini in arrivo nel nostro Paese: “I piani di accoglienza del governo dovranno includere la vaccinazione”. Oltre sei ucraini su dieci non hanno ricevuto il vaccino anti-Covid, è il record negativo in Europa.

