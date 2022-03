il debutto di SPAWN POINT – ricominciare da zero

Finalmente arriva sul palco del Teatro Comunale di Cicagna, Sabato 12 marzo 2022 ore 21, il debutto del nuovo spettacolo de La Compagnia Sinistra – gruppo teatrale, dal titolo SPAWN POINT – ricominciare da zero scritto e diretto da Federico Luciani.

Un posto, una città. SPAWN POINT è quel che fa per te!

Un posto per chi è scontento della propria vita. Un posto dove chiunque può ricominciare da zero. Un posto dove si può essere e fare ciò che si desidera di più. Se ciò che più brami è dare un taglio netto col passato e ricominciare da zero, e per “zero” s’intende: casa, famiglia, lavoro, amici, amore, aspetto fisico…

“La realtà fa male, ma è tutto ciò che resta.”

Ovviamente SPAWN POINT non esiste sul serio e quella che potrete scoprire a teatro è semplicemente una storia di fantasia… eppure, dietro a questa utopia si cela un mondo che conosciamo bene, un presente che spesso ignoriamo o che semplicemente minimizziamo.

SPAWN POINT – ricominciare da zero parla del nostro presente più di quanto vorremmo ammettere. “Spawn Point” ti riporta coi piedi per terra. “Spawn Point” è lo sguardo su un mondo popolato da gente falsa, ingenua, egoista e opportunista che pare non trovare una via d’uscita.

Uno spettacolo particolarmente intriso di atmosfere al limite del surreale, a tratti assurdo e ad altri divertente che desidera dimostrare, puntando sulla quotidianità del nostro tempo, quanto il futuro non sia poi così lontano

Il gruppo teatrale la Compagnia Sinistra di Lavagna, che quest’anno festeggia i suoi 10 anni di attività, può contare nel suo repertorio produzioni che spaziano dal genere giallo al tragico, dal comico al fantastico. Carattere distintivo della giovane compagnia, dell’Associazione Culturale ‘Il Tuo Verso’, è quello di portare in scena unicamente testi originali auto prodotti. Vincitori del Premio Francesco Dallorso 2017 per il teatro, questi giovani attori possono già contare diverse esperienze nel teatro dilettantistico tra i quali il progetto di prevenzione contro le dipendenze ‘Insieme per te’ promosso dalla Questura di Genova nelle scuole elementari della provincia e che si è concluso al Teatro Duse di Genova nel maggio 2015 con lo spettacolo “Pinocchio, dove sei?” e moltissime iniziative di beneficenza nel territorio ligure, emiliano, umbro e per missioni umanitarie a Cuba e in Repubblica CentroAfricana.

Con Davide Rota, Eugenio Ghio, Martina Podestà, Stelio Callao, Alessio Melli, Alessandro Arienti, Rachele Callao, Elisa Vannucci, Giulia Zanotti, Lorena Tuccio, Andrea Cassinelli

audio/luci Mauro Luciani, Francesco Beldi

scene Alessio Melli Mauro Luciani

macchinisti Andrea Cassinelli, Fabrizio Tuccio, Federico Luciani, Giuliano Cassinelli, Nicolò Machetti

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

▼ l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

La verifica del Super Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo

L’articolo il debutto di SPAWN POINT – ricominciare da zero proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro