In fuga dalla guerra in Ucraina nel grembo della mamma, la piccola Anna nasce in Puglia



È nata in Puglia, a Martina Franca, la piccola Anna, figlia di una rifugiata ucraina in fuga dalla guerra arrivata in Italia nei giorni scorsi. Il marito è rimasto in Ucraina a combattere.

Continua a leggere



È nata in Puglia, a Martina Franca, la piccola Anna, figlia di una rifugiata ucraina in fuga dalla guerra arrivata in Italia nei giorni scorsi. Il marito è rimasto in Ucraina a combattere.

Continua a leggere

Continua a leggere