Incidente ad Agugliaro, auto contro moto: tre morti, tra di loro una mamma e la sua bambina

Incidente oggi ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, in via Ponticelli: in seguito allo scontro tra un’auto e una moto, tre persone sono morte: si tratta di un centauro e di una donna con la figlia piccola. Altri due i feriti.

