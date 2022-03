Incinta scappa dall’Ucraina, dopo 5 giorni di viaggio arriva in Italia e partorisce: “Benvenuto Denis”



La storia di Denis, nato venerdì scorso all’ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia: la madre, al nono mese di gravidanza, era scappata dall’Ucraina cinque giorni prima per raggiungere dei parenti in Italia. “Grazie ai nostri operatori della sanità e accoglienza, la Toscana ha un grande cuore”.

