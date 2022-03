La Croce Rossa a Fanpage: “Previsti fino a 3 milioni di sfollati ucraini, Italia pronta all’accoglienza”



Rosario Valastro, vice presidente Nazionale della Croce Rossa italiana, a Fanpage.it: “Verosimile il numero di 2 o 3 milioni di sfollati ucraini stimato dalle organizzazioni sovranazionali. Stiamo mandando aiuti in Polonia e Ungheria ma abbiamo già allertato tutta la nostra struttura per le emergenze: la Croce Rossa c’è e ci sarà come sempre”.

