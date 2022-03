La food blogger Belonika incriminata per aver diffuso “fake news” sulle forze armate russe



La food blogger Veronika Belotserkovskaya, nota come Belonika, è stata incriminata dalla magistratura russa per aver diffuso “fake news” in merito alle forze armate russe. Attualmente, pur non trovandosi in Russia, rischia 15 anni di carcere.

