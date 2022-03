La proposta di Pregliasco: “Con guerra possibile colpo di coda Covid, vaccinare chi arriva in Italia”



Il virologo Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it: “Le guerre in generale creano problemi dal punto di vista delle malattie infettive. Per quanto riguarda il Covid, ci saranno possibili colpi di coda anche in Italia. Io credo che dovremo offrire vaccinazione a chi non l’ha fatta, una proposta attiva di vaccinazione per chi arriva”.

Continua a leggere



Il virologo Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it: “Le guerre in generale creano problemi dal punto di vista delle malattie infettive. Per quanto riguarda il Covid, ci saranno possibili colpi di coda anche in Italia. Io credo che dovremo offrire vaccinazione a chi non l’ha fatta, una proposta attiva di vaccinazione per chi arriva”.

Continua a leggere

Continua a leggere