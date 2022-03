La strada verso le Paralimpiadi del baseball per ciechi passa da Messina: “Sport è libertà”



Al PalaNebiolo di Messina si è svolta la prima lezione di baseball per ciechi. Un esperimento, condotto in collaborazione con l’università, per tentare di costruire una squadra che possa competere nel campionato nazionale. E poi magari arrivare anche alle Paralimpiadi.

