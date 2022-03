L’allarme di Gimbe: “I casi Covid tornano a crescere, potrebbe essere l’inizio di una nuova ondata”



La Fondazione Gimbe registra un aumento dei contagi da Covid per la prima volta in cinque settimane e avvisa: “Potrebbe essere una nuova ondata, è presto per capirlo”. Intanto Cartabellotta dice che eliminare le mascherine al chiuso sarebbe “pura follia”.

