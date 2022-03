Leaving and Waving. Mostra di Deanna Dikeman dal 19 marzo al WSP

WSP Photography è lieta di presentare, con il supporto e la curatela dell’Associazione Il Cavaliere di San Biase, la mostra “Leaving and Waving”, della fotografa americana Deanna Dikeman, che inaugurerà sabato 19 Marzo alle ore 19.00 presso lo spazio espositivo dell’associazione, in Via Costanzo Cloro 58, Roma.

Leaving and Waving è un viaggio nel tempo e negli affetti, fermando il momento tra la malinconia e il dolore che precede le partenze, un progetto che copre ventisette anni di scatti nei quali Deanna ha fotografato i suoi genitori che la salutavano prima che lei si rimettesse in viaggio, dopo essere andata a fargli visita nella loro abitazione, a Sioux City nello Iowa.

Deanna Dikeman è nata il 3 aprile 1954 a Sioux City, Iowa. Il suoi lavori sono stati pubblicati da The New Yorker, The New York Times, Slate, Der Tagesspiegel, Der Spiegel, De Volkskrant, M Le magazine du Monde; nel 2021 ha ricevuto il Premio Nadar Gens d’images. Il suo racconto per immagini Leaving and Waving, recentemente in mostra a Campobasso all’ Ex-Gil e anche al Festival di Cortona nell’estate 2021 e al Festival du Regard a Cergy, in Francia, nel 2021 ed è diventato un libro nel marzo 2021 (pubblicato da Chose Commune). Dal 1988 Deanna Dikeman ha tenuto numerose mostre personali ed ha partecipato a oltre 150 mostre collettive. Il suo lavoro è stato pubblicato su numerose riviste americane e europee.

La partecipazione all’evento è gratuita. Nel rispetto della normativa vigente, l’ingresso è consentito solamente con mascherina e con Green Pass Rafforzato.

WSP Photography è un’associazione culturale il cui ingresso è riservato ai soci. La mostra sarà esposta fino all’8 aprile e visitabile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 o su appuntamento. Per informazioni: info@collettivowsp.org o 328 1795463