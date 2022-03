L’imprenditore Marco Zennaro è tornato in Italia: “È finito un incubo”



È tornato in Italia Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano trattenuto un anno in Sudan per un’ingiusta accusa che lo ha portato a trascorrere diverse mesi in carcere: “È finito un incubo”.

