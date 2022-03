L’italiano Giovanni Bruno fuggito dall’Ucraina con la famiglia: “Siamo salvi”



Giovanni Bruno ora è al sicuro con la sua famiglia a Palanca, in Moldavia. È riuscito a scappare da Kherson in mano ai russi e dirigersi a Odessa prima di lasciare il Paese in guerra.

