L’oroscopo di oggi 14 marzo 2022: Vergine e Gemelli pieni di domande esistenziali



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 14 marzo 2022, la Luna in Leone è l’unico aspetto estroverso e vivace di un cielo immerso nell’intimità spirituale di Nettuno. Il pianeta è infatti congiunto al Sole mentre venere e Marte sono in Acquario dove appunto anche Nettuno è a suo agio. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 14 marzo 2022, la Luna in Leone è l’unico aspetto estroverso e vivace di un cielo immerso nell’intimità spirituale di Nettuno. Il pianeta è infatti congiunto al Sole mentre venere e Marte sono in Acquario dove appunto anche Nettuno è a suo agio. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere

Continua a leggere