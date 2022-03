L’oroscopo di oggi 28 marzo 2022: Ariete e Sagittario pronti al risveglio



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 28 marzo 2022, eccoci al passaggio di Mercurio in Ariete. La Luna si trova in Acquario e quindi tutto sembra improvvisamente aver preso una piega più fattiva e dinamica. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 28 marzo 2022, eccoci al passaggio di Mercurio in Ariete. La Luna si trova in Acquario e quindi tutto sembra improvvisamente aver preso una piega più fattiva e dinamica. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere

Continua a leggere