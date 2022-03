L’oroscopo di oggi 31 marzo 2022: Leone e Sagittario carichi di buoni propositi



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 31 marzo 2022, la Luna in Ariete si sta avvicinando sempre più al Sole. Domani sarà Luna nuova e per questo oggi la vedremo scura e la sentiremo scarica di energie. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 31 marzo 2022, la Luna in Ariete si sta avvicinando sempre più al Sole. Domani sarà Luna nuova e per questo oggi la vedremo scura e la sentiremo scarica di energie. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere

Continua a leggere