L’oroscopo di oggi 7 marzo 2022: Bilancia e Gemelli scaldano il loro cuoricino



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 7 marzo 2022, teniamoci pronti al passaggio di Venere e Marte in Acquario: adesso la condivisione delle emozioni diventa fortissima. Forse non romantica ma di certo energica e piena di buoni propositi. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

