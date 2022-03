L’unica miniera di carbone attiva in Italia potrebbe riaprire a causa della guerra in Ucraina



L’attività estrattiva è terminata nel 2019, ma la chiusura definitiva della miniera dovrebbe avvenire nel 2027 in base a quanto concordato con l’Unione europea nel 2014: adesso arriva l’interrogazione in Senato di Forza Italia. Una proposta avanzata per rispondere alla crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina.

Continua a leggere



L’attività estrattiva è terminata nel 2019, ma la chiusura definitiva della miniera dovrebbe avvenire nel 2027 in base a quanto concordato con l’Unione europea nel 2014: adesso arriva l’interrogazione in Senato di Forza Italia. Una proposta avanzata per rispondere alla crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina.

Continua a leggere

Continua a leggere