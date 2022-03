Michele muore schiacciato da blocco di 40 quintali, diceva: “Sono stufo di questo lavoro, spostiamo pesi enormi”



Michele Marino, 32 anni, voleva cambiare lavoro, quello che svolgeva da un anno e mezzo in fabbrica era troppo pesante, come ha raccontato un suo amico. Venerdì è morto alla Novomeccanica di Bruino, in Piemonte.

