MYSTERIOUS CASTLE, LA NARRAZIONE SONORA FANTASTICA DI MARCO SAMUEL

Distribuito worldwide da Believe Digital, Marco Samuel pubblica “Mysterious castle (musical pictures)”, un ambizioso progetto discografico, dove la ricca immaginazione artistica del talentuoso pianista e compositore disegna suggestivi scenari musicali in cui perdersi per ritrovarsi.

«Nell’atto del comporre sono costantemente concentrato nell’immaginare situazioni, luoghi, sensazioni, motivo per cui tendo a non slegare mai la musica dalla parte più visionaria ed immaginativa dell’ispirazione.»

Quattro brani, profondamente diversi tra loro, legati insieme dal fil rouge della narrazione fantastica. Un originale racconto sonoro, nel quale l’intento di Samuel è quello di mettere alla prova sé stesso, cercando di immaginare qualcosa di strettamente personale, che gli appartenga completamente. In tal senso, dare alla luce le differenti composizioni che fanno parte di “Mysterious castle (musical pictures)” è stata una vera sfida poiché, contravvenendo alle leggi imperanti del mercato discografico, sono tracce piuttosto estese come durata e alquanto difficili da realizzare, sia dal punto esecutivo che formale.

Anticipato dal singolo “Cold Winter”, il nuovo lavoro di Marco Samuel esce il 25 marzo 2022 ed ospita al suo interno anche la versione per piano solo di “The hall of wonders”, dando così risalto alle vibrazioni poetiche e profonde di questo strumento.

In “Mysterious castle (musical pictures)” il giovane pianista e compositore ha voluto sperimentare un linguaggio musicale inedito, sebbene anche in precedenza, soprattutto nell’album “Scenery”, fosse stato già suo intento percorrere strade innovative con riferimenti espliciti al genere della musica per film. Un coinvolgimento emotivo che può suscitare alla mente ricordi, fantasie, suggestioni legate a un passato remoto, apparentemente inesistente, ma allo stesso tempo reale e vivido nella sfera immaginifica dell’ascoltatore.

Atmosfere dense di suspense e mistero, strumenti dal timbro magico, suoni d’ambiente ed effetti di musica elettronica misti a guizzi folk e alla presenza dell’organo per creare spazi sonori ampi, suggestivi, romantici… sono alcuni degli elementi che caratterizzano la narrazione fantastica di “Mysterious castle (musical pictures)”, una splendida sinfonia in epoca romantica. Marco Samuel docet.

Biografia

Marco Mandoliti, in arte Marco Samuel, è un pianista e compositore italiano. Dopo aver conseguito il diploma accademico con lode presso il conservatorio di Cosenza, nel 2013 si trasferisce a Milano per proseguire gli studi musicali, iscrivendosi al biennio di alta specializzazione artistica per maestri collaboratori dell’accademia del teatro alla Scala. Questa esperienza di studio è fondamentale per Marco, in quanto avrà modo di entrare in contatto con alcune delle più importanti personalità artistiche dello spettacolo lirico come Zubin Mehta, Adam Fisher, Peter Stein, Ruggero Raimondi, Leo Nucci e James Vaughan. Nel 2017 approfondisce gli studi di composizione con il Maestro Giorgio Colombo Taccani, docente al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.

Successivamente nel 2018 si iscrive all’Educational Music Academy, scuola di composizione fondata dal Maestro Roberto Cacciapaglia, dove completa gli studi di composizione e pubblica il suo primo album “Scenery”, prodotto dallo stesso Cacciapaglia e distribuito in tutto il mondo da Believe Digital. A quello, nel dicembre 2021, fa seguito “New life”, un lavoro di grande pregnanza filosofica poiché racchiude musiche e sonorità che affrontano temi riguardanti valori universali con un comune denominatore: il messaggio di speranza che l’autore rivolge ad ogni uomo esortandolo ad affrontare coraggiosamente i nuovi problemi dell’esistenza. Attualmente Marco Samuel lavora come compositore presso l’etichetta Ema Edition e il 25 marzo 2022 pubblica “Mysterious castle (musical pictures)”, un ambizioso progetto discografico distribuito worldwide da Believe Digital, dove la ricca immaginazione artistica del talentuoso pianista e compositore disegna suggestivi scenari musicali in cui perdersi per ritrovarsi.

