Ora legale 2022, stanotte si cambia: quando e come spostare le lancette



Stanotte si passerà dall’ora solare all’ora legale: gli italiani dovranno spostare le lancette dell’orologio di un’ora in avanti alle 2.00 di notte tra il 26 e il 27 marzo. Il cambio di orario porterà un’ora in meno di sonno ma un’ora di luce in più.

