Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 21 al 27 marzo 2022: Leone e Toro cercano ancora se stessi



Ci sono ancora i segni baciati da Venere e Marte sulla cima di questa classifica settimanale dei segni più fortunati dell’oroscopo. I pianeti dell’amore stanno in Acquario e quindi ne godono per lo più i segni d’aria. Ecco le previsioni della settimana segno per segno.

Continua a leggere



Ci sono ancora i segni baciati da Venere e Marte sulla cima di questa classifica settimanale dei segni più fortunati dell’oroscopo. I pianeti dell’amore stanno in Acquario e quindi ne godono per lo più i segni d’aria. Ecco le previsioni della settimana segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere