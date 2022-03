Pregliasco su aumento casi Covid in Cina: “Rischio nuove varianti, in Italia riaperture siano graduali”



Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it sull’aumento dei casi Covid in Cina, mai così tanti da due anni: “Con la cosiddetta strategia zero Covid hanno ridotto la quota di persone che sono immuni. È chiaro che più casi ci sono più varianti escono. È questo l’elemento che preoccupa e che rappresenta il maggior fattore di rischio anche per noi”.

