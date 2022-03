Samantha D’Incà, la madre a Fanpage.it: “Ha sofferto tanto, ora ha la pace che voleva”



Il 19 marzo è morta Samantha D’Incà la 30enne di Belluno in stato vegetativo dal 14 dicembre 2020 in seguito a un’operazione andata male. È staccata la spina dei macchinari che la tenevano in vita su autorizzazione del Tribunale. “È da parecchio che combattevamo per questo. Le abbiamo dato la pace che lei voleva”, ha detto a Fanpage.it la madre Genzianella Dal Zot.

Continua a leggere



Il 19 marzo è morta Samantha D’Incà la 30enne di Belluno in stato vegetativo dal 14 dicembre 2020 in seguito a un’operazione andata male. È staccata la spina dei macchinari che la tenevano in vita su autorizzazione del Tribunale. “È da parecchio che combattevamo per questo. Le abbiamo dato la pace che lei voleva”, ha detto a Fanpage.it la madre Genzianella Dal Zot.

Continua a leggere

Continua a leggere