Sara Pedri scomparsa un anno fa, la famiglia: “Pianteremo un albero dalle foglie rosse per te”



Oggi, venerdì 4 marzo, ricorre un anno dalla scomparsa di Sara Pedri. Diverse le iniziative in ricordo della ginecologa: “Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare Sara e per ribadire che quello che è successo a lei non deve accadere più”, ha detto a Fanpage.it la sorella.

Continua a leggere



Oggi, venerdì 4 marzo, ricorre un anno dalla scomparsa di Sara Pedri. Diverse le iniziative in ricordo della ginecologa: “Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare Sara e per ribadire che quello che è successo a lei non deve accadere più”, ha detto a Fanpage.it la sorella.

Continua a leggere

Continua a leggere