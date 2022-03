Sciopero nazionale della scuola domani 25 marzo 2022, lezioni a rischio: chi sciopera e perché



Sciopero nazionale della scuola indetto per venerdì 25 marzo 2022 dai sindacati Anief, Flc Cgil e Sisa per protestare contro le politiche del governo in tema di istruzione ma anche per il clima e contro la guerra.

